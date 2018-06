Pescara. Incursione notturna dei ladri al centro commerciale Delfino

PESCARA. Ladri in azione, nella notte, al centro commerciale 'Delfino', nella zona Nord di Pescara. I malviventi sono entrati forzando una porta laterale e hanno cercato soldi in tre o quattro negozi. Ancora in corso di quantificazione il bottino, che sembra piuttosto magro. In un negozio di casalinghi, dopo aver rovistato invano in casse e uffici, i ladri hanno preso alcuni prodotti per la cura della persona. Per entrare in un negozio di telefonia hanno sfondato la vetrina: in questo caso si attende che il proprietario completi l'inventario per capire cosa manchi all'appello. 'Visitato' il negozio di giocattoli, ma non è stato rubato nulla, così come al negozio per il 'Fai da te'. Ad allertare la Polizia è stato il responsabile del negozio di casalinghi, ricevuta la chiamata da parte del sistema di allarme. Sul posto è intervenuta la squadra Volante della Questura. All'arrivo degli agenti dei ladri non c'era traccia. Indagini in corso.