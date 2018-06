Bussi, veleni sulla campagna elettorale per un volantino contro l’imprenditore Filippi

BUSSI. L’acqua potrebbe fermare la reindustrializzazione del sito di Bussi e la campagna elettorale si infiamma, con volantini al vetriolo e denunce.

Ma partiamo dall’inizio: domenica scorsa a Bussi, ad una settimana esatta dal voto l'imprenditore vicentino Alberto Filippi ha tenuto una conferenza stampa per fare il punto della situazione sull’investimento che si prefigge di realizzare per la rinascita dell'ex polo chimico: cinquanta milioni di euro di investimento e 180 nuove assunzioni, tra giovani disoccupati ed ex dipendenti Solvay rimasti senza lavoro.

Entro luglio il colosso farmaceutico Uniholding presenterà il progetto esecutivo di finanziamento a Invitalia. Prima della fine dell’anno partiranno i lavori dello stabilimento di 8.500 metri quadrati, su 60mila metri di terreno scampati all'inquinamento della mega discarica dei veleni, che il Comune ha acquisito dalla Solvay nel dicembre 2016 sulla base di una convenzione del 1993.

C’è però un problema da risolvere, quello legato allo sfruttamento delle acque del fiume Tirino per la produzione di energia elettrica.

Già, perchè si aspetta ancora una risposta da parte della Regione. Senza il via libera Filippi rinuncerebbe all'investimento. Lo ha detto l’imprenditore in conferenza stampa e questo ha scatenato la reazione della lista Progetto Bussi a sostegno del candidato Giuseppe De Dominicis, ex presidente della provincia di Pescara che oggi punta ad amministrare il suo comune di nascita.

VOLANTINO AL VETRIOLO

Il volantino dal titolo «un grande inganno per coprire il bluff» sostiene che l’imprenditore non sia realmente interessato ad investire a Bussi ma che si stia cercando una scusa per ‘fuggire’.

«Far venire a Bussi un investitore a 5 giorni dalle elezioni», si legge nel volantino di due pagini distribuito a Bussi ma veicolato anche social network, «è l'ennesimo maldestro tentativo di inganno nei confronti dei disoccupati, dei lavoratori e dell'intera popolazione di Bussi. Tutti ci aspettavamo l'annuncio di un imminente avvio dei lavori ma è arrivata la scusa del giorno: la concessione delle acque del Tirino. Comincia ad essere chiaro a tanti che bisognava trovare la giustificazione e il colpevole di turno diventa la Regione Abruzzo. Filippi dice che se ne va, sarebbe meglio dire che non viene, e non presenta il progetto se non gli viene concessa l'acqua per produrre energia. Una domanda sorge spontanea: ma almeno una delle tante società del gruppo Filippi ha mai presentato fino ad oggi domanda di concessione di derivazione del fiume Tirino? I lavoratori del polo chimico hanno capito benissimo che la Regione Abruzzo non metterà in discussione la parte di acqua del Tirino concessa a chi ha saputo consolidare l'occupazione e a chi sta investendo concretamente in progetti industriali già finanziati da Invitalia è capace di creare nuovi posti di lavoro. Non c'è nulla di così ingannevole come un fatto ovvio».

Nel volantino si addebita anche al sindaco Salvatore Lagatta di aver presentato una richiesta di concessione per l’acqua «carente sia nei contenuti che nelle modalità di presentazione» e di aver promosso un ricorso tardivo.

FILIPPI PRONTO ALLA DENUNCIA

Ma Filippi non l’ha presa affatto bene ed ha annunciato di aver dato mandato ai suoi avvocati per verificare se ci siano gli estremi per una denuncia nei confronti del candidato sindaco di Bussi sul Tirino Giuseppe De Dominicis e degli eventuali ulteriori estensori del documento.

«Diverse affermazioni contenute nel volantino non corrispondono al vero e sono diffamatorie. È evidente il tentativo di offendere la mia onorabilità e la mia reputazione attribuendomi intenti “ingannevoli”» .

Filippi sostiene di essersi solo limitato a ripetere «per l’ennesima volta una cosa ovvia», e cioè l’ intenzione di rispettare integralmente il Piano del Protocollo d’Intesa sottoscritto il 28 novembre 2016 con Regione Abruzzo e Comune di Bussi che prevede, fra le condizioni per l’investimento industriale, la costruzione di una centrale idroelettrica in collaborazione con il Comune.

«L’aspetto più grave del documento», spiega ancora Filippi, «è l’esplicita e incredibile anticipazione di un evidente spirito preferenziale nei confronti dell’attività industriale già presente nel sito industriale di Bussi e della richiesta di concessione per una nuova centrale idroelettrica da parte di una impresa che – contrariamente a quanto previsto nell’avviso pubblico – non prevede nessun posto di lavoro aggiuntivo. Il candidato sindaco ha sfruttato l’occasione per sminuire fino alla denigrazione un percorso lungo e non facile che fino a qui in molti abbiamo coltivato e che potrebbe rappresentare una grande opportunità per tutta la comunità e lo sviluppo dell’economia locale. E’ evidente che il persistere di un clima ostile come quello innescato dal candidato De Dominicis non è certo quello che un imprenditore orientato al “fare” si aspetterebbe di trovare in un territorio dove intendere realizzare un investimento che porta occupazione ed investimenti. Non vorrei che l’instaurarsi di una situazione del genere possa portarmi - a malincuore - a riconsiderare l’investimento, tra l’altro in un settore in grande espansione come il settore farmaceutico».

I DOCUMENTI

Intanto sempre Progetto Bussi ha pubblicato nella pagina Facebook una Determina Regionale del 4/7/2017 DPC /162 dove si annuncia che l’acqua è stata data in concessione alla Ditta Energia Diffusa s.r.l.

«La notizia», commenta la lista numero 1 ‘Lavoriamo sempre per Bussi’ (che annuncia la volotnà di presentare una denuncia alla Procura), «è accompagnata da una nota di soddisfazione nella quale si dice in sostanza che siccome il sindaco ha sbagliato l’istanza, l’acqua viene data ad Energia Diffusa. Quindi l’acqua non la danno a Todisco che comunque garantisce occupazione ma ad energia diffusa che non farà neanche un posto di lavoro.

L’acqua a tutti, meno che a Filippi. Una vergogna che Progetto Bussi non esita ad intestarsi. Tutto va bene per vincere,anche bruciare 180 posti di lavoro».