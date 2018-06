Stupro di Vasto, Selvaggia Lucarelli contro comandante carabinieri

VASTO. Bufera sulle dichiarazioni del comandante dei carabinieri di Vasto, il maggiore Antonio Consales, rilasciate al termine della conferenza stampa dei giorni scorsi sull’arresto di due minorenni che avrebbero abusato per due anni di una ragazzina.

Selvaggia Lucarelli in un editoriale pubblicato oggi sul ‘Fatto Quotidiano’, dal titolo ‘Stupravano, ma a loro insaputa’ attacca il comandante dei carabinieri che con le sue dichiarazioni ‘alleggerisce’ la posizione dei due indagati accusati di aver costretto una ragazzina di 16 anni a compiere, per circa due anni, atti sessuali per evitare che venissero diffuse sul web foto e video che la ritraevano in atteggiamenti compromettenti.

«I due ragazzi, probabilmente», ha detto Consales al microfono della giornalista del Tg3 Abruzzo, Daniela Senepa, «non si sono neanche resi conto della gravità delle loro condotte».

«Ma lei è certo?», lo ha interrotto Senepa, «una condotta reiterata per due anni, insomma…»

«Quantomeno l’hanno sottovalutata», ha ripreso Consales, «è chiaro che sapevano di fare qualcosa di sbagliato ma la percezione di chi ha operato è che i due abbiano sottovalutato la valenza e il disvalore sociale che ha portato con la loro condotta».

Le parole del comandante, secondo la Lucarelli, puntano a «giustificare» o a sminuire le gravissime azioni portate avanti da due ragazzi, quasi maggiorenni, per due anni.

La minorenne in breve tempo non solo si è trovata costretta ad assecondare le richieste del minore ma anche quelle di altri amici che in gruppo l’avrebbero abusata più volte.

«Di fronte ad un orrore così metodico come si può dire ‘hanno sottovalutato la loro condotta’?», domanda Lucarelli.

Le accuse formalizzate dalla procura di L’Aquila sono gravissime: riduzione in schiavitu', pornografia minorile, violenza sessuale di gruppo, violenza privata e atti persecutori.

L’opinionista del Fatto Quotidiano insiste: «Si parla di una ragazzina e non di un disvalore sociale. Non c’è attenuante ed è grave che ci sia chi gliela conceda, tanto più se indossa quella divisa a cui la ragazzina si è aggrappata».