Incidenti lavoro: grave operaio ferito in cantiere nell'Aquilano

CASTEL DI IERI. I carabinieri della stazione di Goriano Sicoli (L'Aquila) stanno svolgendo accertamenti in relazione ad un grave incidente sul lavoro avvenuto nel Comune di Castel di Ieri all'interno di un cantiere.

Secondo prime informazioni un operaio di 41 anni ha riportato una profonda ferita lacero contusa ad una gamba mentre stava lavorando con un frullino elettrico.

A dare l'allarme sono stati i colleghi di lavoro.

Sul posto e' intervenuto il personale medico del 118 che ha dovuto faticare non poco per raggiungere il ferito visto che il cantiere in questione si trova in un punto del centro storico inaccessibile al transito veicolare. Sul posto e' stato poi deciso di fare intervenire l'elicottero, considerando la gravita' della lesione riportata dall'operaio. Il ferito e' stato trasferito all'ospedale dell'Aquila, luogo nel quale e' stato sottoposto ad un intervento chirurgico.