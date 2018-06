Ops! Cambiato il bando in corsa: modificati requisiti, durata e stipendio

CHIETI. La Ops, società a capitale interamente pubblico, in house providing della Provincia e del Comune di Chieti, a metà maggio aveva indetto una procedura selettiva, per soli titoli, per cercare un coordinatore tecnico responsabile del servizio verifiche impianti termici.

L’avviso era rivolto ai laureati in ingegneria o architettura e iscritti all'albo degli ordini professionali.

Due giorni dopo la pubblicazione del nostro articolo, però, qualcosa è cambiato: il bando è stato annullato e ne è stato emesso uno nuovo il 21 maggio (sempre rivolto a laureati in ingegneria o in architettura).

Ciò che si nota è che sono stati ridotti compenso e durata. Ma soprattutto è stato eliminato un requisito di incarico.

In quello annullato si parlava di incarico di 18 mesi prorogabile di ulteriori 18, con un compenso di 58.500 euro annuali lordi.

In questo nuovo, l'incarico è stato ridotto di 6 mesi prorogabili di ulteriori 6. Con un compenso di 18.000 euro semestrali lordi. Quindi 36.000 euro annui. Ovvero 22.500 euro annui in meno rispetto al bando annullato.

La contrazione del compenso probabilmente sta nell'aver ridotto il carico di lavoro, visto che il Punto 2 del bando revocato riportava: “Al professionista è affidato il compito di effettuare la validazione dei rapporti di prova e l'accertamento documentale dei rapporti di efficienza energetica...”. Nel bando nuovo non c'è più.

Quindi, a quanto pare, il vincitore si dovrà occupare solo di formazione ed informazione interna ed esterna.

Nel nuovo bando, inoltre non si chiede più di dimostrare di avere esperienza nella validazione dei rapporti di prova. Che era il “succo” dell'incarico da assegnare. O per lo meno una discriminante professionale e curriculare importante.

A questo punto la modifica potrebbe produrre l'effetto di allargare il bacino di chi potrà candidarsi e aumenterà però il margine di discrezionalità di coloro che dovranno designare il candidato prescelto. O di riflesso potrebbe penalizzare chi ha nella propria esperienza lavorativa quella di saper leggere, interpretare e valutare la documentazione tecnica specifica redatta dai tecnici manutentori nel contesto delle leggi da applicare.

Infatti non esiste una griglia valutativa con un punteggio assegnabile. Ma se non ci sono obblighi di legge in merito, il criterio selettivo risulta ovviamente legittimo.

E’ possibile candidarsi fino al 25 giugno.