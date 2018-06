Criminalita': 3 stranieri denunciati per possesso strumenti scasso

AVEZZANO. Denunciati tre stranieri per possesso di strumenti atti ad aprire o forzare serrature. I 3 sono stati sorpresi mentre erano nascosti tra cespugli, lungo una recinzione di diverse abitazioni.

E' il bilancio di un'operazione che si e' svolta nei giorni scorsi, durante servizi di polizia giudiziaria nel Comune di Avezzano. I militari dei reparti operativi dipendenti dal Gruppo Carabinieri Forestale di L'Aquila hanno sorpreso tre stranieri, di 37, 36 e 28 anni, tutti nati in Marocco, mentre erano appostati lungo una recinzione presumibilmente con l'intento di commettere furti.

Dai controlli, e' emerso che tutti avevano precedenti per furto e resistenza ed erano in possesso di arnesi per aprire o forzare serrature di cui non hanno saputo giustificare la destinazione. Durante la perquisizione domiciliare sono emerse svariate quantita' di materiale sulla quale i tre non hanno saputo fornire dati sulla provenienza. I 3 sono stati deferiti all'autorita' giudiziaria.