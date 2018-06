Intossicazione alunni Pescara, scoperto il batterio responsabile dell’epidemia

PESCARA. Almeno adesso c’è un nome: Campylobacter.

E’ questo il batterio che ha causato giovedì scorso l’ondata di gastroenterite che ha coinvolto circa 200 bambini delle materne e delle elementari di ben 7 plessi scolastici diversi di Pescara.

Il responso è stato comunicato questa mattina dai sanitari dell'ospedale di Pescara alle famiglie dei piccoli.

La campylobatteriosi è una delle malattie batteriche gastrointestinali più diffuse al mondo, come riporta il sito del Ministero della Salute, e il suo tasso di incidenza ha superato in alcuni Paesi europei quello relativo alle salmonellosi.

Proprio la salmonellosi era stata esclusa nel pomeriggio di ieri dopo una prima parziale lettura delle analisi non definitive.

Il periodo di incubazione della campylobatteriosi varia da un giorno a una settimana, a seconda dei casi.

I sintomi sono solitamente leggeri o moderati e consistono in diarrea, dolori addominali, febbre, mal di testa, nausea e vomito, proprio quelli accusati dai bimbi corsi in ospedale a Pescara, Chieti ed Atri a partire da venerdì sera.

Episodi epidemici di infezione da Campylobacter, riporta sempre il sito del Ministero della Salute, sono stati associati prevalentemente al consumo di acqua o latte contaminati, alimenti a rischio consumati crudi e, occasionalmente, a carne di pollo. Se la carne di pollo viene cotta il batterio muore, ma le contaminazioni avvengono spesso in modo indiretto in cucina attraverso posate o contenitori utilizzati prima per la carne di pollo cruda e poi per altri alimenti.

«La trasmissione del Campylobacter attraverso il latte può essere facilmente controllata tramite la pastorizzazione e quella attraverso l’acqua con un sicuro sistema di potabilizzazione».

Stando al menu ufficiale di giovedì ai bambini sono stati serviti pasta con crema di carciofi, uova strapazzate, insalata mista estiva, pane e frutta.

Sembrano dunque allontanarsi i dubbi sulle uova, prime ‘indiziate’.

Il problema è l’insalata lavata male?

Intanto nella giornata di ieri il personale del Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione (Sian) della Asl e i carabinieri del Nas di Pescara hanno effettuato una nuova ispezione nel centro cottura che serve le mense delle scuole del capoluogo adriatico.

Nel corso del controllo sono stati eseguiti sequestri e vincoli sanitari di alimenti e campioni completi di tutte le matrici alimentari presenti nella struttura.

L'attività mira a non tralasciare alcun aspetto.

Ad occuparsi delle analisi dei reperti biologici (coprocoltura) sono i laboratori di Batteriologia e virologia dell'ospedale e quelli dell'Istituto Zooprofilattico. Quest'ultimo si sta interessando anche dell'analisi degli alimenti sequestrati.

Un passo in avanti verso la verità è stato fatto. Ma non basta.