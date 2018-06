Pescara, consegnati i primi 15 orti urbani comunali della città

PESCARA. Inaugurata l’area verde di via Santina Campana costituita da 15 appezzamenti di terreno destinati a orti urbani.

All’apertura erano presenti il sindaco Marco Alessandrini insieme al vicesindaco assessore ai parchi Antonio Blasioli, i consiglieri Piero Giampietro Maria Ida D’Antonio ed Emilio Longhi, l’ex assessore al Verde Laura Di Pietro, il personale dell’ufficio Verde del Comune di Pescara, molti degli assegnatari dei 15 appezzamenti da 60 mq che potranno essere coltivati secondo quanto stabilisce il regolamento del verde pubblico del Comune di Pescara.

Il parco realizzato nell’area verde che si trova alla fine della via, porta il nome di Franca Anchini, una storica e amata maestra della zona a cui sarà ufficialmente intitolata l’area verde.



«Quest’area verde realizza un’iniziativa coerente con le linee di mandato, siamo passati dalle parole ai fatti – dice il sindaco Marco Alessandrini– Questo prezioso strumento di riqualificazione del verde ci consente sia di incrementare la presenza di aree verdi armoniche e accessibili a tutti, sia favorire l'interazione tra le persone e la partecipazione al governo, manutenzione e tutela della cosa pubblica, aumentando così senso di appartenenza al territorio e il rispetto per l’ambiente. Quando abbiamo scritto il programma di governo abbiamo incluso la realizzazione degli orti urbani come impegno da realizzare perché sono un beneficio ambientale, sociale e anche urbanistico. Un orto salva le aree verdi pubbliche dal rischio abbandono e dal rischio degrado, consentono, attraverso il recupero di tradizioni e coltivazioni, un contatto diretto con l’ambiente anche in città. Fanno bene alla comunità e a Pescara e noi ci prodigheremo per replicare questa pratica».



«E’ molto bello che anche Pescara possa avere i suoi primi orti urbani – aggiunge il vicesindaco e assessore a Parchi e Verde Antonio Blasioli- Nel corso di questi anni abbiamo cercato di favorire la partecipazione della cittadinanza, agevolando forme di adozione del verde pubblico dei parchi, delle aiuole, e di tutti quegli appezzamenti che non sempre possono diventare dei parchi. Ringrazio tutti coloro che ci hanno aiutato a raggiungere questa meta, l’ex assessore Laura Di Pietro che ha voluto fortemente con l’Amministrazione quest’area, che vede oggi 15 orti urbani. Una scelta giusta, tanto che oggi è nato anche un comitato di quartiere di via Santina Campana, che ci ha chiesto in adozione un altro pezzo di verde, adiacente agli orti per realizzare un parco che sono pronti ad adottare».



«Un progetto che realizza una grande cosa per una città come Pescara e per una zona come quella dei Colli – conclude la consigliera Maria Ida D’Antonio- si torna a tradizioni di un tempo con la speranza di veder crescere il proprio orto, raccogliendone i frutti, ritrovando tempo a contatto della natura e l’ambiente che sono un buon modo per combattere il degrado e la migliore tutela della cosa comune».