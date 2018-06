Inchiesta Rigopiano, la Regione nomina lo stesso perito della Procura

ABRUZZO. La giunta regionale guidata dal presidente-senatore Luciano D’Alfonso ha conferito l'incarico a due periti: il professor Nicola Sciarra e l’ingegnere Dino Pignatelli. Lo fa con la delibera 318 del 18 maggio, lo stesso giorno in cui D'Alfonso consegna la sua memoria difensiva alla Procura di Pescara, prima di essere indagato.

I due periti dovranno analizzare i meccanismi che hanno innescato la valanga che il 18 gennaio 2017 ha distrutto l'albergo Rigopiano causando la morte di 29 persone e gravissime lesioni agli 11 superstiti. Lo studio -che sarà pagato ovviamente con soldi pubblici -dovrebbe chiarire le cause dello scivolamento dell'immenso fronte nevoso e dovrebbe essere la base per eventuali future decisioni dell’ente pubblico in relazione al processo che ci sarà.

Il proponente di questa delibera è il presidente Luciano D’Alfonso, che figura tra la trentina di indagati a vario titolo, insieme ad altri 3 ex presidenti di Regione (Chiodi e Del Turco) ed una folta schiera di funzionari regionali e provinciali

Ma perchè questo incarico?

La Regione ha chiesto ai due esperti di verificare in particolare la sussistenza del nesso di casualità tra la serie di scosse sismiche e la valanga ma anche di individuare l’attività necessarie per la messa in sicurezza delle aree antropizzate o con presenza antropica esposte al rischio valanghivo.

Il compenso stabilito per i due è di 6.000 euro netti a persona.

I due sono selezionati al di fuori dell' amministrazione regionale «a causa della delicatezza dell'indagine», si chiarisce nella delibera di giunta, e anche «per la specificità degli approfondimenti tecnici necessari alla individuazione di eventuali profili di responsabilità in capo all'amministrazione regionale» ed evitare dunque «l'insorgenza di potenziali rischi di conflitto di interesse».

Sia Sciarra, professore dell’Università di Chieti, che l’ingegner Pignatelli hanno dato la propria disponibilità all'incarico, dichiarando anche che non ci sono incompatibilità di sorta.

Ma andando a guardare bene, forse la Regione non lo sa, Sciarra ha in qualche modo già lavorato sulla tragedia di Rigopiano, proprio come perito della procura.

Non un incarico diretto da parte dei magistrati ma una chiamata da parte dei periti incaricati Bernardino Chiaia, Igor Chiambretti e Barbara Frigo, una sorta di “subappalto” secondo le cui risultanze l’albergo andava evacuato già due giorni prima della tragedia.

I tre, infatti, nel corso del loro lavoro di analisi sul contesto geologico sul quale è avvenuta la tragedia hanno a loro volta chiesto il supporto del Dipartimento di Geologia dell’università di Chieti, sotto la direzione proprio di Nicola Sciarra.

Le indagini sul posto e in laboratorio si sono svolte il 22 marzo scorso, con il coordinamento della società Arcos Engineering.

Potrebbe Sciarra a questo punto trovarsi in conflitto di interessi o è tutto a posto, come ha certificato lui stesso alla Regione quando ha inviato il proprio curriculum e confermato di non essere in nessuna incompatibilità?

Certo la questione la si può fare complicata oppure semplicissima.

La versione complicata è: D’Alfonso, in qualità di presidente della giunta, affida un incarico che in teoria dovrebbe difendere o tutelare l’ente pubblico ma essendo lui anche indagato gli interessi sono contrapposti. La Regione potrebbe chiedere i danni a D’Alfonso e a tutti gli altri in caso di condanna.

Per questo la posizione dei periti è netta e non si possono ricoprire più ruoli nell’ambito dello stesso procedimento penale. Semplificando (e solo per dare una idea) è come se il pm fosse anche difensore di una parte civile scelto dall’indagato.

La versione semplice è che il perito Sciarra (ed il suo dipartimento) avendo già svolto azioni sullo stesso argomento e nello stesso procedimento non dovrebbe accettare l’incarico.

Ufficialmente i 12 mila euro della Regione dovranno servire «per acquisire elementi per un eventuale costituzione della Regione Abruzzo quale parte civile nei procedimenti avviati e anche i danni di immagine subiti dalla Regione in relazione ai fatti contestati agli indagati».

LA DENUNCIA PARTITA DA FARINDOLA

Il coinvolgimento di alcuni esponenti della Regione è nato a seguito della denuncia del comune di Farindola: anche in quel caso il sindaco Lacchetta, indagato, con i soldi pubblici ha messo su un team di legali e di consulenti tecnici.

Il sindaco ha presentato denuncia nei confronti della Regione per disastro valanghivo doloso contestando all'amministrazione regionale la mancata approvazione della carta di localizzazione dei pericoli da valanga.

Se la carta ci fosse stata, dice l'ipotesi accusatoria, ci sarebbero stati dei vincoli edilizi che avrebbero impedito l'allargamento dell'hotel ed ordini di sgombero: questo equivale a dire che il disastro dell'albergo Rigopiano poteva essere evitato.

Nelle scorse settimane la procura di Pescara ha indagato numerosi funzionari regionali e ben tre presidenti di regione (Ottaviano del Turco, Gianni Chiodi e Luciano D'Alfonso).

Secondo la procura nessuno, «con negligenza, imperizia, imprudenza, violazione di norme di legge, regolamenti, ordini» si sarebbe attivato per stanziare i fondi nel bilancio regionale e fare la carta valanghe. D’Alfonso si è difeso puntando il dito contro l’ex direttore generale della Regione, Cristina Gerardis.

Ad aprile 2017 e novembre 2017 alcuni parenti delle vittime della tragedia hanno formulato nei confronti dell'amministrazione regionale richieste di risarcimento danni fisici e morali, patrimoniale e non patrimoniale. L'avvocatura regionale ha risposto che nessun risarcimento sarà sborsato fino a che non ci sarà l'esito dei procedimenti in corso.

L’ERRORE CONCETTUALE E FUORVIANTE DELLA PERIZIA

L’oggetto della perizia però appare errato e fuorviante. Le indagini ed i successivi interrogatori degli indagati hanno confermato alcuni fatti: il più importante è che vi è stata una omissione plateale per 25 anni nei quali non si è attuata la carta valanghe obbligatoria per legge.

Dato questo come fatto assodato, affidare una perizia di parte con soldi pubblici per capire se la valanga è stata innescata dal terremoto non sposta affatto i termini della questione e le imputazioni.

Anche ammettendo che la valanga sia stata innescata dal terremoto, rimane il fatto che se la Regione Abruzzo avesse avuto la carta valanghe 29 persone non sarebbero state nell’hotel Rigopiano perchè quella struttura sarebbe stata chiusa nei mesi invernali per pericolo valanghe.