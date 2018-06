Tagli prime classi: sindaci chiedono incontro a Caruso e ufficio scolasti

L’AQUILA. I sindaci di Sulmona e Pratola Peligna, Annamaria Casini e Antonella Di Nino hanno richiesto formalmente un incontro con il presidente della Provincia dell'Aquila Angelo Caruso e con la Dirigenza dell'Ufficio scolastico della Provincia dell'Aquila, per scongiurare il taglio delle prime classi dell'istituto Agrario "Arrigo Serpieri" di Pratola Peligna e dell'Istituto De Nino Morandi per ragionieri e geometri.

L’allarme è stato lanciato dai dirigenti dei due istituti sulle ipotesi di soppressione previste per il nuovo anno scolastico 2018-2019.

«Sono scelte - sottolineano i due sindaci- che potrebbero mettere a rischio seriamente la stessa permanenza dei due Istituti, rappresentando l'ennesima spoliazione per questo territorio che dobbiamo contrastare rapidamente con forza e decisione».

A questo dato si aggiunge anche la possibile perdita della prima classe della scuola materna di Pratola Peligna, notizia appresa per ora soltanto in via informale.

Dalla Provincia si spiega che l’ amministrazione provinciale ha, fin dall’inizio della legislatura (il Presidente il 7 Settembre 2017, presso la sede dell'Istituto “E. Fermi” a Sulmona, ha incontrato il comitato genitori), manifestato l’intento di riportare nella città di Sulmona l'intero distretto scolastico, per restituire certezza, ma anche sicurezza a famiglie e studenti. Ha inoltre risolto, nell’autunno scorso, l’inadempienza pregressa per le spese di trasporto degli alunni del “De Nino-Morandi” verso il plesso di Pratola Peligna. In merito alla situazione dell’Istituto “De Nino – Morandi” di Sulmona che, ha nel Provveditorato alle Opere Pubbliche l'ente attuatore, a seguito della procedura della gara negoziata per l’affidamento del servizio di aggiornamento della progettazione, è stata affidata alla “Promedia s.r.l.”, lavori che prevedono la messa in sicurezza dell’edificio scolastico per una spesa pari a 4.739.199,11 euro.

In attesa che questo intervento possa essere realizzato, il presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso, ha cercato soluzioni alternative, mediante la locazione di un immobile per il quale a breve verrà pubblicato un bando per la manifestazione di interesse, azione volta a riportare finalmente gli alunni in città.

IL CASO SERPIERI

Per quanto riguarda il “Serpieri” il presidente della Provincia ha incontrato, l’8 maggio scorso, la dirigente scolastica Regionale Antonella Tozza e la dirigente Provinciale Amalia Rosella Parisse, e ha avuto modo di illustrare il programma previsto per l’istituto, per il quale la provincia prevede intanto la messa a disposizione degli spazi che si renderanno disponibili dal trasferimento del “De Nino – Morandi” e ciò nelle more della definizione dell’intervento di adeguamento della originaria scuola, ovvero, la collocazione di un MUSP nelle aree di pertinenza della stessa.

Per la sede storica del “Serpieri” di Pratola Peligna sono stati richiesti i fondi per la progettazione e la verifica di vulnerabilità sismica e i successivi interventi di adeguamento ai sensi dell’avviso pubblico per il finanziamento in favore degli enti locali datato 28.03.2018. Tali soluzioni consentiranno di continuare ad ospitare le classi della scuola primaria di Pratola Peligna che, evidentemente, sono ancora in attesa di una adeguata sistemazione.