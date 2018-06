In 24 ore nasce il ripescato governo Conte (che non piace comunque all’Europa)

ROMA. Alla fine in 24 ore il governo Conte stoppato e spacciato passa dalla polvere all’altare. In un solo giorno di dure, frenetiche trattative diplomatiche si riesce a trovare la quadra per un governo politico solo un pochino diverso da quello orignariamente proposto a Mattarella.

L'ultima curva della trattativa tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini arriva alla fine di una notte in cui il leader della Lega matura la decisione forse più inaspettata: quella secondo cui dire "no" alla proposta finale di Di Maio non avrebbe avuto un ritorno elettorale così vantaggioso.

Un ritorno elettorale che, in un Movimento privato del suo governo, per Di Maio sarebbe stato difficile.

Anzi, dai toni dell'assemblea congiunta di ieri, Di Maio assorbe una sensazione ben più sinistra: quella di veder traballare la sua stessa leadership in caso di nuove urne.

Il vertice fiume che sblocca l'impasse avviene nel terrazzino su cui, alla Camera, affaccia lo studio di Di Maio.

La partita è difficile ma il solo fatto che Salvini cancelli quasi tutti gli impegni elettorali della giornata per venire a Roma fa capire a Di Maio che un accordo è possibile.

C'è, tuttavia, un ultimo nodo che rischia di far saltare tutto, la presenza di Fdi nella maggioranza e nel governo.

Giorgia Meloni è disponibile a rafforzare la maggioranza ma la presenza di un ministro nel governo giallo-verde spacca, in mattinata, il gruppo parlamentare pentastellato.

Anche perché, raccontano fonti che hanno seguito la trattativa, a voler fare il ministro sarebbe stata Meloni stessa e la cosa avrebbe creato più di un grattacapo perfino alla Lega per una caratterizzazione del governo che sarebbe stata differente da quella pensata.

Il leader della Lega vede la presidente di Fdi prima del faccia a faccia con Di Maio.

L'altro nodo, quello dell'Economia, M5S e Lega lo sciolgono virando su un tecnico moderatamente euro-scettico e sicuramente più morbido di Paolo Savona: Giovanni Tria - indicato dallo stesso Savona - profilo legato a doppio filo con l'azzurro Renato Brunetta. Non è una svolta semplice, anche perché Di Maio e Salvini, per venire incontro al presidente Mattarella, scelgono per la Farnesina un europeista convinto come Enzo Moavero Milanesi lasciando Savona al meno incisivo ministero degli Affari Ue.

E il nuovo puzzle, nonostante da FI si annunci voto contrario, non dispiace all'universo berlusconiano, di certo soddisfatto dalla svolta "liberal" sul Mef e attento a che le spinte “sovraniste” non abbiano troppo il largo.

Da oggi, insomma, si parte e con l'Ue, sottolineano nella Lega, la partita non sarà facile. Ma, secondo fonti parlamentari, ad avere un ruolo nelle ultime ore nello sblocco del'impasse sarebbe stato anche un tam tam arrivato dai grandi operatori finanziari internazionali, allarmati dal rischio di una crisi di liquidità per le banche italiane nel caso in cui, da qui all'autunno non ci fosse stato un governo.

Nasce così, nel pomeriggio di ieri, il governo giallo-verde che domani sfilerà al ricevimento per la festa della Repubblica.

E, nelle ore scorse, a fare da "fluidificatore" per il disgelo tra Di Maio e il Colle, dopo il violento scontro sulla questione dell'impeachment, sarebbe stato anche il presidente della Camera Roberto Fico.

Del resto è nella salita di Di Maio al Quirinale ieri pomeriggio che c'è lo snodo cruciale per la nascita del governo.

IL VIGILE MATTARELLA

Ora inizia un'altra dura partita che il presidente della Repubblica potrà giocare con ritrovata forza e autorevolezza. Sarà una lunga, accurata vigilanza presidenziale sul rispetto delle regole costituzionali e sulle coperture di Bilancio. Dopo 88 giorni di una crisi che ha lasciato il segno nel Paese, fiaccato l'economia e preoccupato il mondo intero Sergio Mattarella può tirare un sospiro di sollievo.

E' complessivamente soddisfatto pur senza trionfalismi, riferisce chi ci ha parlato. Nasce quel governo che al Quirinale è sempre sembrato l'unico possibile, frutto dell'accordo Lega-Cinque stelle. Un esecutivo che Mattarella ha accompagnato con caparbietà per quasi tre mesi, concedendo il tempo che serviva fino a raggiungere il record della crisi più lunga. Si è preso silenzioso sulle spalle, il presidente, la croce di critiche bipartisan fino all'incredibile passaggio - il più doloroso - della minaccia di una richiesta di impeachment. E' un po' più di una mezza vittoria per il Quirinale.

E' nato un governo politico, come ha sempre chiesto Mattarella, che potrà far fronte a eventuali crisi finanziarie di cui il Paese ha avuto un assaggio. Il governo giallo-verde rispetta il voto degli elettori e Mattarella ha sempre seguito questa via resistendo a un mare di critiche. E ora i cittadini si possono rasserenare - alcuni dovranno riavviare una riflessione sull'arbitro - dopo le polemiche dure degli ultimi giorni.

Ma soprattutto, si sottolinea al Quirinale, il governo ha un giusto equilibrio al suo interno e anche nella sua proiezione esterna.

L’EUROPA TESA E LA “IMMORAL SUASION”

La tensione tra Ue e Italia continua ad essere alta, e nel giorno della formazione del nuovo Governo un nuovo equivoco scalda gli animi tra Roma e Bruxelles. Dopo la gaffe qualche giorno fa del commissario tedesco Oettinger, stavolta sono state le parole del presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker - almeno quelle attribuitegli dal britannico Guardian - ad innescare una bufera che ha spinto il presidente del Parlamento Ue Antonio Tajani prima e il Movimento 5 Stelle poi a chiedere una smentita al lussemburghese.

«Gli italiani devono lavorare di più ed essere meno corrotti», titolava il Guardian online un articolo che riprendeva alcuni dei commenti fatti da Juncker durante la sessione domande e risposte a porte chiuse della conferenza 'New Pact for Europe' a Bruxelles.

Una frase che è stata goffamente smentita ma che riporta al centro il problema principale di queste ultime ore: la pressione indebita dell’Europa verso le istituzioni italiane e la politica interna che dovrebbe essere esclusivo appannaggio dei cittadini italiani.

Un fatto è certo e si è palesato in questa inedita crisi: l’Europa ha paura di essere messa in crisi e di vedere cambiate regole ed equilibri ed è pronta a tutto. Un alleato in Italia ce l’ha ed è il Presidente della Repubblica.

Ma occorrerebbe riflettere sul perchè accada tutto questo e a chi porti vantaggi.

Sulla corruzione, poi, se lavorassimo davvero per contrastarla con efficacia la qualità della vita migliorerebbe per tutti: unico obiettivo dichiarato nelle poche parole di saluto del neo premier Conte.