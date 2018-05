Campli, Tar annulla gara trasporto scolastico da 2 milioni di euro

CAMPLI. Il Tar ha annullato la gara da 2 milioni di euro del Comune di Campli per il trasporto scolastico nel periodo 2017-2022

Il ricorso è stato presentato dalla Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. S.a.s., società difesa dall'avvocato Aldo Ceci.

La gara d’appalto è stata svolta dalla Centrale unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Montani della Laga.

Tre le offerte offerte arrivate dopo la pubblicazione del bando: una dalla Turismo Fratarcangeli Cocco S.a.s., la seconda dalla Europabus S.r.l. e la terza dalla Consorzio Intercoop Società Cooperativa Sociale Onlus S.r.l..

La Turismo Fratarcangeli è stata esclusa ed ha quindi presentato ricorso al Tar per opporsi all’aggiudicazione provvisoria.

Secondo la commissione giudicatrice l’impresa non aveva precisato la data di immatricolazione dei mezzi da impiegare per il servizio ma solo l’anno di immatricolazione.

Fu quindi richiesta una precisazione per correggere un errore materiale e poter attribuire un corretto punteggio.

La società, infatti, in sede di gara si era limitata a dichiarare il possesso di 4 automezzi immatricolati nel 2015, alimentati a metano e 4 mezzi immatricolati nel 2016, alimentati a gasolio Euro 6.

Via pec aveva poi precisato, dopo il sollecito, tutto alla commissione, specificando pure che per mero errore materiale i 4 automezzi immatricolati 2015 erano alimentati a gasolio Euro 6 mentre i 4 automezzi immatricolati nel 2016 erano alimentati a metano.

Dopo questa precisazione, però, la Commissione ha escluso la società «in quanto la stessa ha presentato una variazione sostanziale dell’offerta tecnica, cambiando l’anno di immatricolazione dei mezzi proposti in relazione alla tipologia di alimentazione (gasolio e metano), rispetto a quanto indicato nell’offerta in sede di gara».

Ma secondo i giudici «il provvedimento è illegittimo e deve essere annullato».

Nella sentenza, infatti, si ricorda, che la società aveva confermato il possesso dell’unico requisito di ammissione alla gara (gli automezzi immatricolati dopo il 2010) e che «la modifica dell’offerta in sede di soccorso istruttorio è effettivamente vietata laddove incida sul contenuto sostanziale della stessa ovvero sia in grado di alterare l’attribuzione dei punteggi, poiché in tal caso sarebbe alterata la par condicio dei concorrenti».

In questo caso, invece, la precisazione circa l’alimentazione degli autoveicoli, «non era in grado di incidere su alcuno dei parametri di attribuzione del punteggio, risultando imputabile ad un mero e chiaro errore materiale nella redazione dell’offerta con semplice inversione del dato» .

Il Comune di Campli è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio (2 mila euro).