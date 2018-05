Estate 2018 Pescara, 180 eventi e 5 notti bianche

PESCARA. Prima uscita all'Aurum per il calendario unico degli eventi turistici, culturali e sportivi che prenderanno vita su tutto il territorio cittadino.

Una lunga lista di oltre 180 eventi, costruiti in sinergia fra Comune di Pescara, Camera di Commercio ed enti sportivi e culturali, che si è aperta con il ricordo del presidente della Camera di Commercio Daniele Becci, che era stato uno dei fautori.

Tanti appuntamenti, consolidati a cui si aggiungono eventi nuovi e da lanciare e l’inserimento delle tre maggiori feste patronali nel cartellone, che prenderanno ufficialmente il via proprio con una di queste, la Festa della Madonna dei Sette Dolori con il concerto di Gemelli Diversi e Alessio Bernabei, poi un crescendo per pubblico adulto e giovanissimo con artisti come Coez, Sfera Ebbasta, Negrita, Renzo Arbore, Dodi Battaglia, Raphael Gualazzi, Negramaro, James Senese, Riki, Francesca Michelin, David Riondino, Glenn Huges, Edoardo Bennato, Stato Sociale, Fabrizio Moro, Antonella Ruggiero, Grazia Di Michele, Vincenzo Olivieri Showman, Nino D'Angelo.

A questi nomi si aggiungono i festival consolidati di Pescara Jazz, Funambolika, Estatica, quelli per le giovanissime generazioni come IndieRocket e il nuovo TERRASOUND all'ex Cofa, poi Wannabe Americano, la prima cena in bianco a Pescara e per lo sport IRONMAN Italy, rugby, il trofeo Matteotti, la finale di Lega Pro.

«Cinema, teatro, danza, letteratura, sport, eventi fieristici, un ricchissimo palcoscenico sul mare e nelle zone interne ai quartieri tutti della città – dice il sindaco Marco Alessandrini– E’ un calendario ricco, nato per evitare sovrapposizioni e contestualità in tutti i campi e per lanciare sinergie fra Enti che hanno dimostrato di poter funzionare benissimo fino ad oggi. Gli eventi rendono sicuramente più attrattiva la nostra città ed hanno elevato il livello di qualità dell’offerta, facendo recuperare a Pescara un posto di tutto rispetto nel panorama degli eventi nazionali e non solo. Un benaugurale lasciapassare all’estate che abbiamo alle porte».

Entusiasta l’assessore al Turismo Giacomo Cuzzi che ha snocciolato numeri: si è passati dalle 185.000 presenze del 2015 nelle strutture ricettive ai circa 285.000 di oggi. «Raddoppiano anche le notti bianche, siamo partiti da quella dell’Adriatico che ripeteremo il 14 luglio, ma quest’anno ne saranno 5: la prima l’8 giugno sarà dedicata a sport e shopping; il 7 luglio ai saldi; il 14 luglio agli stabilimenti balneari e al turismo; l’11 agosto Wanna be Americano e, ancora, il Ferragosto a Pescara con il concerto dello Stato Sociale e altre due concerti eventi che si stanno fissando e saranno ufficializzati a giorni.

Il 23 giugno esordirà la Cena in bianco, che porta a Pescara un evento internazionale e si terrà alla Nave di Cascella.

Ci sarà un calendario importante di manifestazioni anche a Pescara Vecchia, Corso Manthoné e via delle caserme animate in tutta l’estate e la valorizzazione anche delle feste patronali, quella dei Colli che inizia il 1 giugno con Alessio Bernabei e Gemelli Diversi, San Cetteo con il concerto di James Senese e Napoli Centrale a Sant’Andrea.

Il 28 luglio suonerà a Pescara anche Raphael Gualazzi, concerto reso possibile dalla sinergia Comune-Enel e il 9 giugno ci sarà il Mare in Festa che torna con il concerto di Samsara che l’anno scorso ha portato in città oltre 5.000 ragazzi. Torna anche la location dello Stadio con il concerto dei Negramaro. Saranno inoltre operativi da metà giugno due centri di informazione, quello di Piazza Salotto e anche a Piazza Muzii, in entrambi si potrà vendere anche il materiale di promozione della città, biglietti e gadget.

LO SPORT

Fra gli eventi clou ci sono i Campionati italiani assoluti di atletica leggera, la new entry di quest’anno; dall’8 al 10 giugno evento consolidato di Ironman Italy; il trofeo Matteotti che si ripeterà e cambierà la data, stavolta si svolgerà il 23 settembre con atleti di maggior levatura visto che non si incrocerà con il Tour de France; poi la Finale di Lega Pro, le più importanti squadre di serie C verranno in città per l’accesso in serie (accadrà il 16 giugno allo Stadio e sarà anticipato da un evento a Piazza Salotto) e ancora eventi di Pallavolo, Triathlon e altre discipline.

Nel calendario ci sono anche gli eventi confermati del Marina di Pescara: il 7 luglio Riki, il 3 agosto Coez, il 9 agosto Dodi Battaglia, il 25 Radiodervish, 26 agosto Antonella Ruggieri.