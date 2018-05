Caso Romandini, nuova interrogazione al Ministro della Giustizia sul giudice

CHIETI. Sono iniziate il 2 marzo scorso, al Consiglio superiore della magistratura, le udienze del processo a carico del giudice Camillo Romandini, ex giudice del Tribunale di Chieti e ora in servizio presso la Corte d'appello.

Procedimento più che segreto riservato del quale non si ha molta voglia di parlare.

Dopo due rinvii per «motivi di salute» del giudice abruzzese ora alla Corte d’Appello di Roma, il presidente del collegio, Antonio Leone, ha fissato le prossime udienze al 25 e 26 giugno 2018 per l’audizione dei vari testimoni di accusa e difesa e, forse, per addivenire già per allora ad un verdetto finale. Si tratta di una ventina di testimoni dell’accusa e della difesa che dovranno rispondere alle domande per ricostruire l’accaduto dentro e fuori il processo per le discariche di Bussi del 2014.

Romandini dovrà rispondere di diverse accuse riunite in un unico procedimento.

Da una parte c’è il suo comportamento fuori dalle aule giudiziarie ma in costanza del processo (sentenza emessa il 19 dicembre 2014), il suo rapporto con i giudici popolari che hanno denunciato pressioni indebite (archiviate dalla procura di Campobasso). Romandini dovrà chiarire, inoltre, anche le circostanze che lo portarono ad incontrare il presidente della Regione, Luciano D’Alfonso, a casa di un fidato amico comune, l’ex consigliere di Pescara Vincenzo Dogali.

Proprio Luciano D’Alfonso potrebbe essere tra i testimoni per ripetere quanto ha già raccontato davanti agli investigatori di Campobasso . Durante la cena a casa Dogali si parlò del processo e lo stesso D’Alfonso raccontò che le parole di Romandini gli fecero capire che gli avvocati della Montedison erano stati «efficaci».

Dall’altra parte Romandini si trova sotto processo disciplinare anche per le accuse mosse da Lorenzo Torto di Rapino che ha scoperto che lo stesso magistrato era anche titolare di una impresa (cosa vietata) che tra l’altro percepiva aiuti pubblici dalla Regione tramite l’Agea.

Sul caso torna il senatore del Movimento 5 Stelle Gianluca Castaldi che ha presentato un nuova interrogazione parlamentare, avendone già firmate altre 3 in passato che non hanno ricevuto alcuna risposta mai.

Una prima era stata già firmata ad ottobre del 2017.

Proprio Castaldi ritorna sul procedimento penale incardinato a Campobasso e ricorda come «il dottor Camillo Romandini sarebbe titolare di una ditta individuale, con codice ATECO 01135 "Colture miste viticole, olivicole, frutticole", che ha ricevuto fino al 2015 contributi statali attraverso il sistema AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura)».

Ed ancora che il Consiglio superiore della magistratura nella delibera del 2 maggio 2007, su specifico quesito riguardante la possibilità per un giudice di essere titolare di società unipersonale nel settore dell'agricoltura, «ha chiarito in maniera inequivocabile che una tale situazione comunque rientra tra le previsioni dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario in cui si fa divieto per i giudici di "esercitare industrie e commerci"».

Nell’atto ispettivo si ricorda che «l'esercizio della ditta individuale non sarebbe stato possibile, non potendo avere il giudice Camillo Romandini una posizione contributiva e, di conseguenza, percepire contributi»

A questo punto Castaldi e gli altri colleghi del Movimento 5 Stelle, nell’interrogazione ricordano che in «un'indagine specifica del Nucleo di polizia tributaria di Pescara della Guardia di finanza, verrebbe rilevato, nella relazione del 2 maggio 2017, che sono emersi fatti di rilevanza penale a carico del giudice dottor Camillo Romandini».

Rispetto alla "incompatibilità con la funzione giudiziaria" per essere stato titolare di un'azienda agricola, l'inchiesta specifica della Guardia di finanza avrebbe accertato 46.000 euro di contributi concessi al giudice dalla Regione Abruzzo.

Nella relazione informativa, rimessa al pubblico ministero del caso, la Guardia di finanza scrive: «Pertanto, alla luce di quanto sopra» riterrebbe di ipotizzare, «a carico del dottor Romandini Camillo, le ipotesi di reato previste e punite dagli artt. 81 e 316 ter c.p., in quanto presentando più istanze tendenti ad ottenere contributi erogati dalla Regione Abruzzo, ometteva di informare l'autorità competente del proprio ruolo di Magistrato, a cui era preclusa la possibilità di essere titolare di impresa, conseguendo a proprio beneficio, pertanto, indebitamente detti contributi, per un totale di € 46.658,46».

La Guardia di finanza riporta inoltre che «risulta altrettanto documentato come si evince dalle risultanze della banca che in relazione alle predette Campagne venivano effettuati pagamenti decretati per iban da parte di AGEA in favore del nominativo Romandini Camillo presso Carichieti Spa di Pescara per contributi pari a € 46.658,46».

Come si legge nell’interrogazione parlamentare «il dottor Romandini, tra l'altro, ha continuato a percepire i finanziamenti pubblici AGEA anche dopo la cessazione dell'impresa nel 2015 come risulta dalla documentazione della Guardia di finanza».

Il rapporto è finito sulla scrivania del pm di Campobasso che ha chiesto comunque l’archiviazione opposta da Lorenzo Torto senza esito poichè il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto che non sussistessero violazioni delle norme penali.

A questo punto il Movimento 5 Stelle chiede al Ministero della Giustizia se sia a conoscenza dei fatti e se intenda attivare in maniera immediata iniziative di competenza, «valutando se sussistano gli estremi per adottare gli opportuni

provvedimenti, anche di impulso alla funzione disciplinare».

Altre indagini sono aperte da molti mesi alla Corte dei Conti chiamata a valutare in questo caso se vi sia stato danno erariale nella percezione dei contributi pubblici per l’agricoltura.