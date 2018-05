Strade aquilane, lavori proseguono ma proteste non si placano: «va sempre peggio»  

L’AQUILA. Affidati i lavori sulle strade provinciale chiuse nelle scorse settimane: piccoli grandi passi avanti che però si mescolano a nuove proteste.

Come quella del presidente dell'Associazione Motociclisti Aquilani, Massimiliano Mari Fiamma, direttore generale di Apindustria L'Aquila, che contesta alla Provincia aquilana la chiusura della Turanense, impedendo il valico di Monte Bove a moto e bici.

Il provvedimento che riguarda «strade montane di pregio che attraggono turisti» ha fatto divampare polemiche finite anche a livello nazionale: Mari Fiamma chiede l'intervento del vicepresidente della Giunta regionale, Giovanni Lolli, «per portare a più miti consigli la Provincia».

E Fiamma ci va giù pesante: «Continua la follia amministrativa della Provincia che, dopo aver distrutto l'economia dell'area di Campotosto, aver gravemente danneggiato quella del Parco nazionale d'Abruzzo e dell'Altopiano delle Rocche, ora ha preso di mira la Piana del Cavaliere».

Per il presidente dei motociclisti, dopo 36 giorni dall'emissione dell'ordinanza «la situazione non solo non è migliorata, ma sta peggiorando in modo irreversibile dato che ci si sta concentrando sull'eliminazione della responsabilità di dirigenti a danno di un'intera Comunità. Ancora una volta si è preferito vietare piuttosto che agire, come sta facendo l'Anas sulla SS 80, tratta delle Capannelle, dove si procede a riasfaltare alternando il senso e apponendo cartelli di limitazione di velocità, ribadendo così una sconfitta che riguarda le persone che hanno apposto le firme sulle ordinanze, ma anche un'intera regione ormai allo stremo - spiega ancora - La situazione è fuori controllo, per questo abbiamo ufficialmente chiesto un intervento anche di Giovanni Lolli».

I LAVORI

Intanto si stanno programmando ed effettuando una serie di interventi che prevedono, fino ad oggi, l'impiego di risorse pari ad 275.121,56 euro.

Si tratta di: strade regionali e provinciali del comprensorio Carseolano e Piani Palentini, per un importo pari a 37.855,64 euro; strade regionali e provinciali del comprensorio Altopiano delle Rocche e Valle Roveto per un importo pari a 39.358,63 euro; strade provinciali ricadenti nel PNALM (Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise) per un importo pari a 40.024,87 euro; piani viabili, in tratti saltuari, della S.P. 12 “Frentana” per una somma complessiva pari a 39.210,68 euro; SR 5bis “Vestina-Sarentina” per una spesa complessiva pari a 39.964,20 euro; S.R. 83 “Marsicana” tra i comuni di Alfedena e Villetta Barrea per una somma complessiva pari a 40.754,55 euro; S.P. 20 “Marruviana” in tratti alterni tra il km. 11+500 ed il km. 17+000per una somma complessiva pari a 37.952,99 euro.

Gli affidamenti con i relativi interventi continueranno anche nei prossimi giorni e sono previsti per tutte le aree della provincia. Sono stati stanziati oltre 580.000 euro per queste attività urgenti e oltre 18 milioni di euro per la sistemazione definitiva di tutta la rete viaria provinciale. Il Presidente si dichiara soddisfatto per quanto fatto fino a questo momento e ringrazia ancora i consiglieri delegati, Gianluca Alfonsi, Pierluigi Del Signore e Mauro Tirabassi, «che con l'intera amministrazione hanno contribuito, con impegno e dedizione quotidiani, alla celere soluzione di questa complessa problematica».

PASSAGGIO IMMINENTE AD ANAS

Dalla Regione, invece, sottosegretario Regionale Mario Mazzocca sollecita i presidenti delle quattro Province a firmare la convenzione con Anas affinchè possa effettivamente iniziare ad operare sulle nuove strade statali.

«Dopo un lavoro durato due anni condotto dalla Regione Abruzzo - spiega il sottosegretario Regionale Mario Mazzocca - oltre 500 km di strade dislocate in tutte le province sono tornate sotto gestione dall'Anas, processo che sarà accompagnato da una iniziale e graduale operazione manutentiva sui tratti stradali maggiormente deteriorati. Affinché i tratti stradali decretati possano essere materialmente trasferiti nella piena titolarità Anas - spiega il Sottosegretario - è necessario che fra Anas medesima e le 4 Province vengano sottoscritti altrettanti appositi atti convenzionali con i quali stabilire e regolamentare tempi, forme e modalità del passaggio. Al momento non conosciamo se a detta nota ANAS sia consequenzialmente corrisposto, da parte delle province stesse, un idoneo riscontro tale da poter concludere speditamente il relativo procedimento».