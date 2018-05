Pescara. Avviato il ripascimento morbido a piazza Le Laudi

PESCARA. Arriva l’estate ma la spiaggia… non c’è.

Così sono partiti ieri giovedì 30 maggio gli interventi di ripascimento morbido da 95.000 euro di fondi del Comune per il litorale di Pescara Porta Nuova.

I lavori sono volti alla salvaguardia del litorale costiero e il potenziamento della fruibilità del lungomare, messi a rischio dai fenomeni di forte erosione ed ingressione marina di cui soffre la zona da piazza Le Laudi al confine con Francavilla.

Da anni si registra una tendenza sempre più evidente delle spiagge a perdere materiale sabbioso, con conseguente riduzione della fascia costiera e danni all'ambiente e all'economia del comparto commerciale e turistico storico per la città.

Un problema che è stato “risolto” sempre in questo modo con vari ripascimenti costati milioni di euro ed evidentemente non serviti a nulla perchè si tratta di un fenomeno ben più ampio e globale come l’innalzamento del livello del mare a causa del surriscaldamento,

Gianni Teodoro, assessore al Demanio, ha spieagto che l’intenzione era di intervenire mediante apporto "di ridotta entità" di sabbie che «vengono prelevate dai fondali antistanti i tratti di arenile interessati, parliamo del confine con Francavilla e dell’area a sud di Piazza Le Laudi, un perimetro a mare su cui sono stati svolti tutti i rilievi del caso precedentemente, per stabilire la compatibilità granulometrica. Da questi ambiti verranno prelevati circa 6.500 metri cubi di sabbia da distribuire direttamente sui due tratti di litorale indicati, per ottenere la ricostruzione più fedele ed ecocompatibile al profilo della spiaggia emersa».

L'intervento verrà effettuato con pompa idrovora aspirante refluente della ditta Cardinale Srl che si è aggiudicata l’appalto da 95.000 euro e che trasferirà direttamente sul sito di destinazione il sedimento prelevato.

«La durata sarà di circa una settimana», ha aggiunto Teodoro, «e durante i lavori si provvederà a mettere in sicurezza il cantiere e a calibrare i tempi perché influisca il meno possibile con le attività balneari e rechi il minor disagio sia agli operatori del settore, che ai bagnanti, a entrambi vogliamo riconsegnare una spiaggia più ampia al più presto».