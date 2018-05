Pescara. Donna rumena morta in casa: è mistero

PESCARA. Ecchimosi sospette ma non ferite tanto gravi da giustificare la morte. Che cosa sia successo in un appartamento di Pescara non si sa ancora.

L’unica certezza è che una donna di 53 anni di origini rumene e' stata trovata morta nella sua abitazione a Pescara.

Indagano i carabinieri che vogliono capire se si tratti di omicidio o di una morte accidentale (quest’ultima al momento non sembra prevalere).

Sul viso della donna sono stati riscontrati da parte del medico legale varie ecchimosi così sulla parte alta del torace ma si tratterebbe di lividi e ferite risalenti forse anche a 24 ore prima. Non ci sono segni di violenza apparenti tanto gravi da giustificarne la morte.

Gli investigatori al momento stanno indagando per escludere che si tratti di omicidio e per questo sul corpo sarà effettuato l’autopsia.

Potrebbe anche essersi trattato di una caduta a seguito di un malore.

Stando alle prime informazioni, la 53enne e' stata rinvenuta a terra, in posizione supina, davanti alla porta della sua casa, che si trova in strada Colle Orlando.

I sanitari del 118 arrivati sul posto ieri sera, allertati dal compagno, hanno solo potuto constatare il decesso.

Presente sul luogo anche il compagno della donna di origini francesi in visibile stato di alterazione alcolica.

Anche l’uomo è stato medicato dai sanitari: avrebbe avuto ferite lievi ma non è in stato di fermo.

La constatazione del decesso e' avvenuto alle 18:54, ma la donna sarebbe morta una decina di ore prima.

Ad un approfondito esame i segni riscontrati sul corpo sono stati giudicati compatibili sia con una caduta sia con percosse.

Il compagno è stato ascoltato dalla pm di turno, Anna Benigni, e dai carabinieri. La coppia, secondo quanto emerso, aveva problemi con l'alcol.

I due non avevano un lavoro fisso e vivevano nella dependance di una villa in disuso. Domani il magistrato affidera' al medico legale, Cristian D'Ovidio, l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo della donna, che chiarira' l'accaduto.