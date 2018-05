Lavori al Porto Vasto: Tar bacchetta Regione che bocciò progetto del Comune

VASTO. Il Comune di Vasto ha vinto il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale contro la Regione Abruzzo che dovrà a questo punto riconoscere al Comune un importo di 775.000 euro per lavori da realizzare al Porto di Vasto.

L'avvocato Alfonso Mercogliano, che per l'Avvocatura comunale difendeva gli interessi della citta' di Vasto, ha impugnato un provvedimento della Regione Abruzzo che aveva bocciato la richiesta di finanziamento di un bando regionale per migliorare la struttura portuale.

Nella motivazione di diniego la Regione aveva disatteso la richiesta sul presupposto che il Porto di Vasto (unico in Abruzzo ad essere dotato di PRG portuale) non potesse rientrare nel finanziamento di altri porti privi del PRG.

Il Comune ha dimostrato, invece, che il progetto presentato alla Regione -munito di pareri dell' Agenzia del Demanio, delle Dogane, del Ministero delle Infrastrutture e della Soprintendenza -mirava a dare maggiore sicurezza e quindi doveva essere attenzionato dagli organi regionali, poiche' conforme alle prescrizioni del bando.

I giudici amministrativi hanno riconosciuto «l’illegittimità della motivazione, illogica e contraddittoria, posta a base del diniego» della Regione.

Nella sentenza viene definito «del tutto inconferente e fuorviante il riferimento alle previsioni -allo stato inattuate e nemmeno programmate del piano regolatore portuale- sulla cui base la flotta peschereccia dovrebbe essere ricollocata in altra area del bacino portuale, attualmente occupata dal Circolo Nautico, e diversa da quella ove attualmente opera la flotta peschereccia. A ben vedere tale ragione ostativa resta ancorata ad un evento assolutamente futuro ed incerto», scrivono i giudici, «quale l’attuazione del piano regolatore portuale, ed introduce nella valutazione di congruità, rispetto alla misura, un elemento ulteriore non previsto dal bando ossia la conformità dell’intervento alle previsioni programmatiche del piano regolatore portuale, indipendentemente dalla relativa attuazione».

In questo modo, si legge ancora nella sentenza del Tar, la Regione «attraverso una condizione il cui avverarsi presuppone un periodo non anticipatamente preventivabile, preclude del tutto all’amministrazione la possibilità di concorrere al finanziamento in questione».

Un finanziamento che, sottolineano anche i giudici, era ancorato a termini stringenti.

Viene invece definita «del tutto pretestuosa la circostanza ostativa rappresentata dalla durata quinquennale del vincolo di stabilità imposto dall’art. 20 del bando».

E i giudici dicono anche come si sarebbe dovuta comportare la Regione: «nel valutare l’ammissibilità a finanziamento del progetto la Regione avrebbe dovuto esaminare la congruità del progetto rispetto alle finalità fatte proprie dal bando che contemplavano, tra l’altro, “il miglioramento della sicurezza dei pescatori”, mentre, nel provvedimento impugnato, risulta del tutto omessa la valutazione delle emergenze rappresentate dal Comune sui rischi connessi alla sicurezza dei pescherecci che si trovano ad operare in assenza di adeguate infrastrutture di protezione per il caso di avverse condizioni atmosferiche».

Il sindaco di Vasto, Francesco Menna, nell'esprimere soddisfazione per il risultato ottenuto tiene a ribadire che ferma continuerà ad essere la sua determinazione anche nei confronti della Regione ogni qual volta vengano lesi i diritti del Comune di Vasto e dei cittadini.

Il sindaco ha inoltre dato mandato agli uffici legali di verificare tutti i bandi dove il Comune eventualmente verra' dichiarato escluso e di ricorrere nell'interesse della citta'.

Il primo cittadino infine ha ringraziato l'ufficio Lavori Pubblici, l'Avvocatura comunale e il Comandante del Circomare Vasto Cosimo Rotolo.

La Regione è stata condannata al pagamento di 4 mila euro di spese legali.