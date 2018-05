Verde pubblico. Affidato il servizio di manutenzione

SAN GIOVANNI TEATINO. La ditta "Il Verde srls" di Tocco da Casauria si è aggiudicata il servizio di manutenzione del verde pubblico nel comune di San Giovanni Teatino.

Il Verde ha proposto un ribasso del 18,81% sull'importo a base di gara (159.383,31 euro di cui 661,10 euro non soggetti a ribasso), aggiudicandosi il servizio per un importo complessivo di 129.527 euro oltre IVA.

La gara è stata espletata per mezzo di una RDO (richiesta di offerta) sulla piattaforma MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) a cui sono state invitate 11 ditte.

«L'offerta della ditta Il Verde - fa sapere l'architetto Assunta Di Tullio, responsabile del settore III del Comune - è risultata la più vantaggiosa economicamente. La Commissione giudicatrice ha valutato anche l'offerta tecnica, sulla base della modalità organizzativo-gestionale del servizio, le misure di carattere sociale, la sostenibilità ambientale e il pregio tecnico del servizio».

Il Sindaco Luciano Marinucci ha detto: «si tratta non solo di un servizio necessario, ma anche virtuoso: con questo affidamento siamo riusciti a coniugare più fattori, quali l'estetica e il decoro, la biosostenibilità e anche il riassorbimento delle nostre risorse umane, come fortemente voluto e promesso. Si tratta di un'operazione, dunque, particolarmente funzionale a cui la mia Amministrazione ha lavorato in modo solerte ed efficace».

La ditta aggiudicataria si è resa disponibile ad assorbire le tre unità lavorative della SGT Multiservizi, precedente affidatario del servizio di manutenzione del verde pubblico.

Nell’offerta tecnica c’è anche il recupero ed il trattamento dei residui vegetali per la produzione di fertilizzanti organici da riutilizzare nelle aree verdi del territorio comunale, la fornitura di elementi di arredo urbano per i parchi comunali come cestini porta rifiuti, posacenere e giochi, e i trattamenti fitosanitari per le piante attaccate da parassiti, funghi e malattie.

Il servizio di manutenzione delle aree verdi del Comune di San Giovanni Teatino prevede tutte quelle attività necessarie per mantenere in efficienza tali aree pubbliche, sia sotto il profilo tecnico agronomico, che sotto il profilo della sicurezza, della funzionalità, dell'igiene, della fruizione e del decoro estetico.

Il servizio sarà avviato a regime a partire dal prossimo 4 giugno 2018 e si concluderà il 31 dicembre 2019