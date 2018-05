Giulia Di Sabatino, a processo per pedopornografia uno degli indagati

TERAMO. Nel suo cellulare gli inquirenti avevano rinvenuto foto osè di tre ragazze: una di queste era Giulia Di Sabatino, la 19enne di Tortoreto il cui corpo, nel settembre del 2015, fu rinvenuto sotto un cavalcavia della A/14 straziato dalle auto, e di altre due ragazze.

Le ragazze all'epoca dei fatti erano tutte minorenni.

Si tratta di una vicenda per la quale ieri mattina, al termine dell'udienza preliminare davanti al gup dell'Aquila, l'uomo, un 30enne di Giulianova, è stato rinviato a giudizio con le accuse di pornografia minorile ed induzione alla prostituzione minorile.

Accuse che adesso dovranno essere provate in dibattimento, nel processo che si aprirà a Teramo il prossimo 23 novembre e nel quale la famiglia della ragazza, assistita dall'avvocato Antonio Di Gaspare, si è costituita parte civile.

L'inchiesta che ha visto finire l'uomo a processo è quella a firma del pm David Mancini, della distrettuale dell'Aquila.

Nel suo telefono, infatti, gli inquirenti avrebbero ritrovato diverse foto di Giulia e di altre due ragazze, foto che sarebbero state divulgate anche attraverso WhatsApp.

L'uomo, inoltre, secondo la Procura avrebbe prospettato alla ragazza «anche la possibilità di guadagnare denaro facendosi riprendere in versione hard dalle web cam on line predisposte in alcuni siti internet».

Lo stesso giovane è indagato insieme ad altre due persone nell’inchiesta per istigazione al suicidio sulla morte della ragazza.

I parenti hanno più volte fatto notare agli inquirenti che quella maledetta notte Giulia avrebbe fatto un percorso che non era abituale, non conosceva quel posto, «qualcosa non quadra». Una persona che vive vicino a quel cavalcavia ha detto di aver visto una Panda rossa con due giovani che litigavano e di aver visto l'auto che ripartiva velocemente.

Giulia era in quella vettura? Il padre pensa che «ci sia stata la collaborazione di qualcuno» e per questo nuove testimonianze sarebbero preziose. La sorella ha poi raccontato che sul profilo Facebook di Giulia qualcuno ha scritto proprio quella sera: “E’ stato un piacere darti un passaggio, buonanotte fiorellino”. E l’avrebbe lasciata molto prima del cavalcavia.