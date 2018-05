Gran Sasso Teramano: approvati i bilanci rimasti in sospeso

TERAMO. La Gran Sasso spa, società in liquidazione di cui la Provincia è socio di maggioranza e che è proprietaria degli impianti di risalita di Prati di Tivo, ha approvato nel corso dell’assemblea che si svolta ieri, i bilanci relativi alle annualità 2014, 2015, 2016.

Il liquidatore, Sergio Saccomandi, ha annunciato le sue dimissioni anche se queste non sono state discusse e ratificate dall’Assemblea dei soci.

«La sua volontà è nota da tempo e certo su questa ha pesantemente influito il clima conflittuale che si registra a Prati di Tivo e le polemiche di una parte degli operatori su qualsiasi decisione è stata assunta», commentano dalla Provincia di Teramo. «Di fatto con l’approvazione dei bilanci abbiamo finalmente risolto buona parte dei problemi finanziari ma c’è un problema di liquidità che pesa nell’immediato condizionando tempi e modalità per la riapertura della stagione estiva. Saccomandi va ringraziato per il lavoro svolto e per l’assunzione di responsabilità che ha dimostrato con la gestione diretta degli impianti. I nostri obiettivi rimangono gli stessi, la trasformazione in una srl e la gara per i privati, ma siamo rimasti soli e non abbiamo certo né le forze né le risorse professionali e finanziarie, tanto meno i tempi, per sciogliere tutti i nodi prima della stagione estiva».

Si è poi deciso di avviare a breve tempo il cantiere per la realizzazione di 12 Obellx da installare sulla parete nord del Corno Piccolo all'altezza del sentiero Pier Paolo Ventricini (i lavori dovrebbero iniziare entro il giorno 10 giugno 2018).

E’ stato anche deciso di avviare l' iter per l'assunzione del personale da impiegare al servizio della seggio cabinovia la cui apertura dovrebbe essere entro il mese di giugno 2018 fino alla fine del mese di settembre 2018.

Ancora da sbrogliare il problema degli stipendi agli operai che hanno prestato servizio agli impianti di risalita dei Prati Di Tivo l'inverno scorso perché la società non ha soldi per pagare. Così come resta ancora in sospeso l' importo di 70 mila euro al meccanico sui mezzi "battipista" di proprietà della Gran Sasso Teramano perché la società che gestisce gli impianti di risalita dei Prati Di Tivo non ha soldi.