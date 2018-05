Blitz Nas in ospedale Avezzano: sporcizia e carenze

PESCARA. Blitz notturno dei carabinieri del Nas di Pescara all'ospedale di Avezzano.

I militari hanno ispezionato il Pronto soccorso e i reparti di Geriatria, Ortopedia e Medicina.

Accertate numerose carenze igienico-sanitarie, strutturali e organizzative.

In particolare, i militari hanno rilevato la presenza di ostacoli mobili nei corridoi e in prossimità di vie di esodo e uscite di emergenza, la mancanza di raccordi arrotondati fra pareti e pavimento necessari ad evitare accumulo di sporco e facilitare le operazioni di pulizia, la mancanza di locali di soggiorno per degenti e accompagnatori e la presenza di soluzioni di continuità nella pavimentazione dei locali tecnici.

I carabinieri hanno inoltre accertato la presenza, nelle stanze di degenza, in orario escluso alle visite dei famigliari, di persone non identificate che prestavano assistenza ai malati senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione dalla direzione ospedaliera.

I successivi controlli hanno appurato che si trattava di badanti la cui posizione lavorativa è oggetto di approfondimento da parte dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro. Il controllo del Nas di Pescara si è reso necessario in quanto la presenza, specie nelle ore notturne, di personale esterno alle strutture e presidi sanitari, se non adeguatamente identificato, controllato e regolato, potrebbe esporre a rischio la sicurezza dei pazienti e del personale ospedaliero.