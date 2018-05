Droga. «Non doveva essere arrestato»: torna libero il titolare dei pub  a Chieti scalo

CHIETI. Una decisione per certi versi clamorosa che certifica un errore di fondo nella emissione delle misure cautelari.

Infatti il Tribunale del Riesame di L'Aquila ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Simone Di Muzio, 25enne di Chieti, titolare ed esercente diretto di una braceria e di un pub di Chieti Scalo, arrestato dalla Polizia lo scorso 11 maggio.

Simone di Muzio è già tornato in libertà.

In occasione dell'arresto, avvenuto con quello del fratello Andrea, 34 anni, e un cameriere del pub, Michele Montuori, 25 anni, e seguito da perquisizioni, la Polizia aveva trovato e sequestrato oltre 200 grammi di cocaina, 100 di hashish e 8.000 euro in contante, oltre a materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Il difensore dei fratelli Di Muzio, l'avvocato Vittorio Supino di Chieti, ha presentato ricorso al Tribunale del Riesame di Chieti anche contro il sequestro preventivo dei due locali, chiesto dal pm Giancarlo Ciani, disposto dal gip del Tribunale di Chieti Isabella Maria Allieri ed eseguito dalla Squadra Mobile della Questura di Chieti e dalla Guardia di Finanza lo scorso 24 maggio.

L'udienza per la discussione del ricorso non è stata ancora fissata.

L’annullamento della ordinanza cautelare in carcere, nonostante gli indizi, però, rischia di minare l’intera indagine e segnare un punto fondamentale per le difese.





In pratica le misure cautelari non dovevano essere proprio emesse per mancanza dei presupposti fondamentali, non dunque semplicemente un venir meno di quei presupposti.

Ora con il sequestro preventivo i locali rischiano di finire per sempre e non riuscire a superare il colpo.

E’ probabile che la stessa procura possa fare ricorso per Cassazione per puntellare nuovamente l’impianto accusatorio che sembrava inizialmente già solido, viste le prove raccolte circa lo spaccio di droga.

Forse non sono state sufficienti ad individuare con certezza in maniera diretta che tutto avvenisse nella piena consapevolezza del titolare del locale.

Se ne saprà di più man mano che le indagini e l’eventuale processo faranno il loro corso.