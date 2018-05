L’Aquila. Moto fuori strada falcia due ciclisti: un morto e due feriti

L’AQUILA. Un morto e due feriti in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia, tra Arischia e il Valico delle Capannelle, in provincia dell'Aquila. Una moto e' uscita di strada mentre affrontava una curva e ha invaso la corsia opposta andando a urtare due ciclisti per poi schiantarsi contro un'auto che li seguiva a poca distanza.

Per il centauro non c'e' stato nulla da fare.

Sul posto oltre al personale medico del 118 arrivato in elicottero ed i vigili del fuoco sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e personale dell'Anas.







ALTRO INCIDENTE AD ORTONA

Un altro incidente che ha coinvolto un altro centauro è avvenuto ad Ortona.

Un uomo di 27 anni di Ortona è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Teramo per le lesioni, trauma cranico e del bacino, riportate in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio a Ortona.

L'incidente è accaduto lungo la strada che conduce al porto: secondo una prima ricostruzione il giovane era alla guida di una moto di grossa cilindrata che, in fase di sorpasso, è finita contro un'auto che in quel momento stava svoltando.

Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri di Ortona per i rilievi: il motociclista è stato portato in elicottero all'ospedale di Teramo. Illesa la donna che era alla guida dell'auto.