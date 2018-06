Honeywell, partite 300 lettere di licenziamento. Appello al ministro Di Maio

ATESSA. La Honeywell di Atessa ha cessato ieri definitivamente l'attività produttiva e fatto partire le lettere di licenziamento per i 300 lavoratori ancora in forze, dopo la decisione di delocalizzare in Slovacchia.

Decisione presa dalla multinazionale americana dopo che lunedì 4 giugno il Mise aveva confermato l'impossibilità di concedere la cassa integrazione.

La comunicazione dell'avvio dei licenziamenti alla Honeywell, produttrice di turbo per motori diesel, è stata fatta ieri allo stesso Mise e alle organizzazioni sindacali.

«Con questo atto - dice Nicola Manzi - coordinatore regionale della Uilm Abruzzo - finisce drammaticamente la storia e l'esperienza Honeywell. Ora si spera nella reindustrializzazione per recuperare il 30 per cento dei posti di lavoro»

«Abbiamo ricevuto per conoscenza una lettera indirizzata al ministero dello Sviluppo economico in cui la Honeywell informa che procederà l'8 giugno al licenziamento di circa 300 lavoratori», commenta anche il segretario nazionale della Fim-Cisl, Ferdinando Uliano, giudicando "grave" la decisione della multinazionale americana e chiedendo un incontro «urgente» al neoministro, Luigi Di Maio.

«Nella lettera - prosegue il sindacalista - l'azienda precisa di aver accolto in parte le richieste avanzate nell'ultimo incontro ministeriale, relativamente al pagamento dei contributi sociali e previdenziali per il periodo scoperto e conferma gli impegni presi per il piano di reindustrializzazione. Avevamo chiesto all'azienda di non procedere unilateralmente fino alla prossima convocazione del ministro Di Maio e in quella sede discutere le risposte che si era impegnata a dare».