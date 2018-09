MORTO IL FONDATORE DEL PREMIO VASTO

VASTO. Grave lutto per la cultura a Vasto. All'età di 87 anni è venuto a mancare, stroncato da un infarto mentre era a passeggio in piazza Rossetti, l'avvocato Roberto Bontempo, fondatore nel 1959 del Premio Vasto d'arte contemporanea, giunto quest'anno alla cinquantunesima edizione. Bontempo per decenni è stato presidente dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Vasto coordinando la promozione e le manifestazioni estive della città. "La Città del Vasto ha perso oggi una grande personalità della cultura, un uomo che amava profondamente la sua città" ha dichiarato il vice sindaco e assessore alla Cultura, Peppino Forte.