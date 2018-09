BATTAGLIA DI ORTONA: IL 23 SETTEMBRE CORSA GEMELLA CON OTTAWA

ORTONA. Si correrà domenica 23 settembre la prima edizione dell'Ortona Challenge, una vera staffetta con l'omonima che partira' poco prima in Canada nella città di Ottawa dove ci saranno oltre 20.000 partecipanti. L'occasione è per ricordare e rendere omaggio al 75esimo anniversario della battaglia di Ortona e a tutti i suoi Caduti e alle loro famiglie: il sacrificio dei canadesi fu enorme e a testimoniarlo c'è il cimitero del Moro River dove riposano migliaia di caduti canadesi di guerra nel corso della liberazione d'Italia dall'occupante nazifascista. Già da domani sera, per la notte Bianca dello Sport 2018, ci sarà uno stand della Ortonaforrunners per accogliere le domande d'iscrizione alla corsa nei pressi della rotonda dove e' situato il carro armato Sherman usato dai canadesi, nel 1943 per liberare Ortona. La corsa si articola in quella competitiva di 9,3 km e in quella non competitiva di 4 Km (walk) aperta alle famiglie e a quanti vorranno unirsi a questa grande festa cittadina.