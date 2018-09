ORTONA, AL MUBA 6MILA TURISTI

ORTONA. Oltre seimila presenza in sei mesi al Museo della Battaglia di Ortona

Il MuBa mantiene lo standard di presenza anche per il 2018 con 6280 visitatori in sei mesi, nonostante i lavori di manutenzione che hanno portato alla sospensione del servizio a gennaio e febbraio di quest’anno avrebbero potuto far immaginare un calo delle presenze. L’insieme delle visite è costituito da 1390 studenti con le classi scolastiche, 2250 visitatori organizzati in gruppi (dei quali il 39% di provenienza estera e il 61% italiana), quasi 2000 presenze individuali e famigliari (delle quali il 35% proveniente dall’estero e il 65% dall’Italia).

Tra le provenienze estere da sottolineare quelle più consistenti (Canada, Inghilterra, Germania, USA) ma anche un interessante flusso dalla Spagna, dal Belgio, dall’Argentina, da Israele.