SAN GIOVANNI TEATINO: ALTRI INVESTIMENTI SULLE SCUOLE

SAN GIOVANNI TEATINO. Via libera della Giunta Marinucci ai progetti, tutti finanziati con i proventi delle compensazioni ambientali previsti nella "Convenzione Terna". 884 mila euro per l'efficientamento energetico e le nuove coperture sui terrazzi delle scuole

La Giunta comunale, su proposta del Sindaco Luciano Marinucci, ha deciso di finanziare una serie di progetti per l'efficientamento energetico di edifici comunali e di realizzazione di nuove coperture sui terrazzi delle scuole, investendo oltre 884 mila euro (iva inclusa).

Le nuove coperture sui terrazzi delle scuole prevedono la realizzazione di strutture leggere in alluminio di protezione. Rappresentano una soluzione definitiva ai problemi di infiltrazione e, di conseguenza, consentiranno l'abbattimento dei costi di manutenzione ordinaria che il Comune è costretto ogni anno a sostenere e per i quali ha appena spesa 30 mila euro. I progetti di fattibilità tecnico ed economica, redatti dall'architetto Assunta di Tullio, deliberati e dichiarati eseguibili dalla Giunta prevedono una spesa complessiva di 682.824,41 euro così ripartiti: 289.887,68 euro per la Scuola Media, 309.045,56 euro per la Scuola Primaria L. Wojtyla e 83.891,17 euro per la Scuola Primaria P.Marconi.

201.581,86 euro saranno invece investiti in interventi di efficientamento energetico di edifici comunali che sono già in fase di esecuzione: 100 mila euro per la Piscina comunale, 35.581,86 per i nuovi infissi nella Caserma dei Carabinieri e 70 mila euro per la Scuola di Dragonara.