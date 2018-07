SCARICHI ABUSIVI IN TORRENTE BUONANOTTE: 22 SANZIONI

SAN SALVO. Sono 22 le violazioni amministrative, con sanzioni che vanno da 24.000 a 180.000 euro, rilevate dai Carabinieri Forestali di Chieti nell'ambito dei controlli su sversamenti abusivi nel torrente Buonanotte, un corso d'acqua lungo 8 km tra i Comuni di Vasto e San Salvo (Chieti) che confluisce nell'area tutelata Sic Marina di Vasto. I Carabinieri Forestali hanno accertato che diverse abitazioni private scaricavano acque reflue domestiche nel corso d'acqua o nelle immediate vicinanze o utilizzano impianti Imhoff fuori norma e non autorizzati. Nel corso dei controlli è stato trovato anche uno scarico abusivo di acque reflue urbane provenienti dall'agglomerato in contrada Colle Pizzuto. All'inizio del 2018 i Carabinieri forestali avevano monitorato il fiume Arielli rilevando la quasi totale irregolarità degli impianti che riversano le acque di scarico nel bacino del fiume.