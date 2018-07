RACCOLTA RIFIUTI: A FUOCO DUE MEZZI NEL DEPOSITO

MONTESILVANO. Due camion sono stati distrutti da un incendio scoppiato nel primo pomeriggio in via Nilo, a Montesilvano, nel deposito delle ditte che, in Ati, gestiscono la raccolta dei rifiuti. Le fiamme, secondo le prime informazioni, sarebbero partite da uno dei due compattatori e poi si sarebbero propagate anche al secondo mezzo. Dall'area si è alzata una colonna di fumo nero visibile in più punti della città. Lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, che hanno domato il rogo. Intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia locale. Accertamenti sono in corso da parte dei militari dell'Arma, ma, secondo una prima ricostruzione, l'incendio non sarebbe di origine dolosa.