PESCARA. RIMOSSO DIVIETO DI BALNEAZIONE VI ABALILLA-VIA GALILEI

PESCARA. Rimozione del divieto di balneazione nel tratto di mare tra via Balilla e via Galilei a Pescara: lo stabilisce l'ordinanza firmata dal sindaco, Marco Alessandrini. Erano gli unici punti di 'acque scarse', definiti così dalla classificazione della Regione Abruzzo per la variabilità dei valori. La rimozione arriva dopo i riscontri positivi e consecutivi sulle acque nel calendario delle rilevazioni dell'Arta. "L'ordinanza arriva a fronte di dati positivi sulla balneazione nei punti ritenuti storicamente critici della nostra costa cittadina - commenta l'assessore comunale all'Ambiente, Simona Di Carlo - Adesso il nostro litorale è interamente balneabile, notizia che ci rinfranca, ma non fa abbassare la guardia sul fronte monitoraggio e controlli della situazione. La variabilità dei valori in quei punti è storica, ma inediti sono i lavori sull'asta fluviale e sul fronte depurativo che l'Amministrazione Alessandrini ha promosso e richiesto agli enti di diretta competenza".