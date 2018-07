MONTESILVANO. CEDE MURO, DUE FERITI

MONTESILVANO. Due uomini, uno di 57 anni e l'altro di 45, entrambi residenti a Montesilvano, sono finiti in ospedale ieri in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto nel tardo pomeriggio a Montesilvano Colle.

I due, secondo le prime informazioni, erano impegnati per verifiche nel cantiere di un'abitazione, quando un ponteggio e un muro avrebbero ceduto e i detriti sarebbero finiti addosso ai due operai. Subito soccorsi dal 118, sono stati trasportati in codice rosso in ospedale, dove sono ora in corso tutti gli accertamenti sanitari. Secondo le prime informazioni non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco. Accertamenti a cura dei Carabinieri della locale Compagnia.