AVEZZANO. PRECIPITA DAL BALCONE E MUORE: INDAGINI DELLA POLIZIA

AVEZZANO. È morto dopo essere caduto nel vuoto da un terzo piano di un palazzo nella zona nord di Avezzano. Si tratta di un uomo di origine romena, di 31 anni, che, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia, è precipitato da un balcone.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il pm Maurizio Maria Cerrato ha disposto per domani l'autopsia sul corpo dell'uomo.