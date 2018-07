ATER PESCARA, CONSEGNA LAVORI PER ALLOGGI POPOLARI

PESCARA. In settimana si procederà alla consegna dei lavori di manutenzione straordinaria sugli edifici in Pescara, Via Caduti per Servizio. I lavori prevedono in particolare l’eliminazione delle fioriere con sostituzione di parapetti in ferro, il rifacimento della pavimentazione dei balconi, il trattamento degli intonaci ammalorati e la tinteggiatura, per un importo complessivo di €. 2.465.000.

L’intervento si è reso possibile in virtù del finanziamento erogato dalla Regione, con mandato di pagamento in data 6 luglio 2018, anche a seguito del diretto sopralluogo a suo tempo effettuato dal Presidente della Regione e del successivo suo interessamento .

Oltre all’intervento è già previsto e programmato altro consistente intervento sul patrimonio di Via Salara Vecchia mirato alla sostituzione degli impianti di riscaldamento. Sono in corso le procedure per l’affidamento dei lavori .