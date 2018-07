LANCIANO, PENSIONATO CON COCAINA IN CASA

LANCIANO. Un pensionato di 51 anni di Atessa, celibe, è stato arrestato dai carabinieri della locale compagnia per possesso di 35 grammi di cocaina. Lo stupefacente è stato trovato durante una perquisizione domiciliare. La scoperta è stata fatta nell'ambito di un'apposita operazione antidroga sull'intero territorio, coordinata dal Luogotenente Federico Ciancio. In attesa dell'interrogatorio di garanzia, il sostituto procuratore di Lanciano, Serena Rossi, ha disposto per l'uomo gli arresti domiciliari.