AVEZZANO, ANZIANO MORTO IN CASA. APERTE INDAGINI

AVEZZANO. Il corpo senza vita di un anziano di 92 anni, residente ad Avezzano, è stato ritrovato nel primo pomeriggio di oggi nei pressi di un prato vicino la sua abitazione di via delle Industrie. Sul corpo dell'anziano, trovato dalla figlia, sono state trovate lesioni che potrebbero essere state causate da morsi di animale. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia del commissariato di Avezzano e il sostituto procuratore Maurizio Maria Cerrato che domani disporrà l'esame autoptico sul cadavere dell'uomo per chiarire le cause del decesso.