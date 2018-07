SEI FERITI A PESCARA IN INCIDENTE STRADALE

PESCARA. Sei persone, tra cui tre minorenni, sono finite in ospedale per le lesioni riportate in seguito a un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di sabato 7 luglio a Pescara, in via Tirino. Il conducente di un'auto, forse a causa di un insetto entrato nell'abitacolo, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro una macchina in sosta, travolgendo anche il conducente della stessa che era nei pressi. A bordo dell'automobile, una Fiat Panda, viaggiava una famiglia di Pescara, due coniugi e tre figli. Il veicolo procedeva in direzione mare-monti, quando l'uomo, 44 anni, ha perso il controllo. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 e i Vigili del Fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della Polizia municipale di Pescara, diretti dal maggiore Sergio Petrongolo.