SAN SALVO, ANZIANA INVESTITA MORTA IN OSPEDALE

SAN SALVO. E' morta nell'ospedale 'Santo Spirito' di Pescara, dove era stata trasportata in eliambulanza, la donna di 89 anni investita sabato mattina a San Salvo, in via Istonia, nei pressi della villa comunale, mentre portava a spasso il cane. Nonostante le cure ricevute Maria Barducci, questo il suo nome, non ce l'ha fatta. Secondo quanto ricostruito da Polizia Locale e Carabinieri il conducente del Fiorino avrebbe visto sbucare la donna all'improvviso tra due auto e non è riuscito a evitarla.