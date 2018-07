FUGGE DOPO INCIDENTE MA PERDE LA TARGA...

PESCARA. A bordo di un'automobile che gli era stata prestata, si scontra con un ciclomotore e fugge dopo l'incidente, senza però accorgersi di aver perso la targa. Protagonista dell'episodio, avvenuto a Pescara, è un uomo di circa 60 anni, denunciato per omissione di soccorso. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Arnaldo da Brescia e via Italica. A bordo del ciclomotore c'era una donna, poi finita in ospedale in condizioni non gravi. Nello scontro l'automobile, una Hunday, ha perso la targa e quindi gli agenti della Polizia municipale, agli ordini del maggiore Sergio Petrongolo, sono risaliti alla proprietaria del veicolo. La donna ha riferito di averlo dato in prestito a un conoscente. A quel punto l'uomo è stato rintracciato e denunciato.