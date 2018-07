SCAFA. MADRE E FIGLIA FERITE IN INCIDENTE STRADALE

SCAFA. Una donna di 40 anni di Scafa (Pescara) e la figlioletta di tre anni sono state ricoverate all'ospedale civile di Pescara in seguito alle ferite riportate la notte tra sabato e domenica, poco prima delle due, a seguito di un incidente stradale. La donna era alla guida di una Ford Fiesta sulla via Tiburtina Valeria fra Manoppello e Scafa quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo ed è finita contro un albero a grosso fusto presente al margine della carreggiata, nei pressi di un distributore di benzina. Scattato l'allarme sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del Distaccamento di Alanno, i sanitari del 118 ed i carabinieri delle Stazioni di Lettomanoppello e Torre de Passeri per i rilievi, coordinati dal maggiore Antonio Di Cristofaro, Comandante della Compagnia Cc di Popoli. La piccola, considerando anche l'età, è ricoverata in prognosi riservata mentre la madre è anche lei ricoverata al "Santo Spirito" per politrauma.