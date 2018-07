SAN VITO CHIETINO. BAGNANTE MUORE IN SPIAGGIA

SAN VITO CHIETINO. Un uomo di 66 anni è morto questa mattina sulla spiaggia di San Vito Marina. L'uomo è stato rinvenuto da alcuni bagnanti in acqua non lontano dalla riva. Scattato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno praticato tutte le manovre di rianimazione che si sono purtroppo rivelate inutili. Da Pescara era stato fatto alzare anche l'elisoccorso. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del decesso.