DA PAGANICA A BAZZANO IL POLIAMBULATORIO ANTISISMICO

L'AQUILA. Undici ambulatori, servizio cup e ticket, centro prelievi, sala d'attesa e altri spazi spalmati su una superficie di circa 500 metri quadrati, all'interno di locali antisismici: questa, in sintesi, il poliambulatorio distrettuale della frazione aquilana di Bazzano (L'Aquila), insediato nella ex sede del Tribunale, dove sono stati trasferiti tutti i servizi che fino a pochi giorni fa si trovavano nella vicina frazione di Paganica. La cerimonia d'inaugurazione dei nuovi locali si è svolta oggi pomeriggio alla presenza, tra gli altri, del manager della Asl, Rinaldo Tordera, affiancato dal direttore sanitario aziendale Teresa Colizza e dal direttore del distretto sanitario area L'Aquila, Luigi Giacco, del consigliere regionale del Pd Pierpaolo Pietrucci, del sindaco Pierluigi Biondi, del vice Guido Liris. Il trasferimento delle attività segna un netto salto di qualità sia in termini di disponibilità di spazi sia di sicurezza strutturale.

La nuova sede di Bazzano, infatti, che ha ospitato in passato il tribunale, fu realizzata secondo criteri antisismici e dispone di spazi tali da permettere di svolgere al meglio le diverse attività specialistiche e di sportello. Il poliambulatorio di Bazzano occupa il piano terra (dove si trovano gli ambulatori) e il primo piano dei locali (riservato ai dirigenti medici). Le specialità presenti sono: oculistica, urologia, endocrinologia, allergologia, dermatologia, neurologia, ortopedia, otorinolaringoiatria e cardiologia. Tra medici, infermieri e personale amministrativo sono 20 gli operatori sanitari che lavorano al poliambulatorio, assicurando prestazioni nelle diverse specialità mediche, di natura infermieristica e di sportello.