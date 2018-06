INTERRUZIONE IDRICA A PESCARA IL 28 GIUGNO

PESCARA. Il Comune di Pescara ha comunicato che per effettuare una verifica dello stato delle condotte idriche e ricerca perdite in Via Colle Scorrano e Via Colle di Mezzo, il giorno giovedì 28 giugno a partire dalle ore 22:00 fino alle ore 02:00 circa del giorno successivo, verrà sospesa l’erogazione del flusso idrico nelle seguenti zone:

Tutte le traverse collegate a Via Colle Scorrano e Via Colle di Mezzo;

Via di Sotto limitatamente alla zona di Colle Caprino fino al confine di Montesilvano;