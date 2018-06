UNIVERSITA’ D’ANNUNZIO: FONDO DI SOLIDARIETA’ PER GLI STUDENTI

CHIETI. Il Consiglio di Amministrazione dell'Universita' degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara si e' riunito oggi, su convocazione e sotto la presidenza del Magnifico Rettore, prof. Sergio Caputi. In apertura dei lavori il consiglio ha approvato all'unanimita' la costituzione di un fondo di solidarieta' destinato agli studenti iscritti alla "d'Annunzio" che, nel corso del loro percorso di studi, vengano a trovarsi in inattese difficolta' economiche sia per gravi motivi familiari sia per eventualita' relative alla propria vita personale. E' stata costituita una commissione interna che proporra' al prossimo C.d'A. le linee di intervento e l'ammontare del finanziamento da mettere a disposizione del fondo di solidarieta'. Il C.d'A. ha inoltre approvato convenzioni con la Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus, con la ASL 02 Lanciano-vasto-Chieti; ha licenziato con parere positivo l'accordo quadro con il Centro Linguistico di Ateneo e la Athena Docet Soc Coop e ha anche ratificato l'addendum per la definitiva adesione alla costituenda Rete delle Universita' per lo Sviluppo Sostenibile (RUS). Il Consiglio di Amministrazione, nel settore delle relazioni internazionali, ha infine approvato gli accordi bilaterali con la Gallauder University and its National Science Foundation of Learning Center, Visual Language and Visual Learning (USA), con la Aix Marseille Universite' (Francia) e la Polotsk State University (Bielorussia).