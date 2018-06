GABRIELE RAPALI NUOVO PRESIDENTE DELLA POLISERVICE

TERAMO. L’avvocato Gabriele Rapali è il nuovo presidente della Poliservice Spa. Succede a Giovanni Antelli che ha guidato per diversi anni l’azienda con ottimi risultati. L’assemblea dei soci ha rinnovato anche le cariche del consiglio di amministrazione: Giovanni Antelli, Giovanna Barbarese, Jessica Marchetti e Roberto Falà. Direttore generale viene riconfermato Gabriele Ceci. «Eredito una gestione sana della Poliservice – dichiara Rapali- ed il mio obiettivo non è fermarmi alla semplice costatazione dei saldi attivi e della gestione positiva. Mio impegno come quello dell’intero cda è di dare nuovo slancio e spinta propulsiva all’azienda che è e deve rimanere fiore all’occhiello e vanto per la Val Vibrata. Coglieremo tutte le opportunità per forme occupazionali nuove ed aggiuntive. Il mio obiettivo non è fermarci ai rifiuti o efficientare il settore ma di incrementare le attività della Poliservice per farla diventare davvero un società multiservizi per una maggiore efficienza dei servizi pubblici resi alla collettività». Rapali si è dimesso da presidente di Cosev Servizi Spa per la quale resta in carica in regime di prorogatio.