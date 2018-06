ANZIANO SCOMPARSO A SULMONA

SULMONA. Non dà più notizie di sé da ieri a mezzogiorno un 83enne di Sulmona residente in via Aldo Moro. A dare l'allarme e a denunciare la scomparsa ai carabinieri è stato il figlio. L'anziano, Vittorio Cardinale, frequenta di norma il chiosco bar in via Cappuccini, nei pressi del negozio Il Bottegone, ed è solito fare passeggiate nelle strade di campagna, prima di andare a pranzo dalla figlia in frazione delle Cavate. Circola con una bici elettrica. Parenti e figli lanciano un appello invitando chi abbia notizie dell'uomo a telefonare immediatamente a Polizia o Carabinieri.