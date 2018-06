AREE RISULTA: M5S COINVOLGE CITTADINI CONTRO PRIVATIZZAZIONE

PESCARA. Evitare la privatizzazione dell'area di risulta di Pescara: questo l'obiettivo del Movimento 5 Stelle che ha organizzato, tra l'altro, un incontro pubblico per confrontarsi con i cittadini e prepararsi in vista dell'arrivo in Consiglio Comunale, previsto per le prossime settimane, della delibera sul progetto voluto dall'amministrazione comunale.

L'appuntamento con l'evento "In Comune con voi - Per fermare la privatizzazione dell'Area di Risulta" è per venerdì, alle 20.30, nella sala consiliare di Palazzo di Città. Nel corso dell'incontro il M5s illustrerà alla cittadinanza come poter partecipare attivamente al procedimento amministrativo di questo progetto, utilizzando lo strumento delle osservazioni, uno "spazio di partecipazione diretta garantito ai cittadini nei casi di variante come questo".