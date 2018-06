21 GIUGNO NIENTE ACQUA A SAN VITO MARINA

SAN VITO MARINA. Domani 21 giugno, dalle 8.30 fino alle ore serali, sarà sospesa la fornitura idrica a San Vito Marina. Un disagio che, purtroppo, non è possibile evitare poichè sono necessari e urgenti alcuni interventi di riparazione lungo la condotta adduttrice che alimenta il “Serbatoio Marina”, in località Rapanice, nel Comune di San Vito Chietino. La comunicazione arriva dai tecnici della Sasi che tengono pure a precisare che cercheranno di ristabilire una situazione di normalità prima possibile. “Siamo consapevoli dei problemi che provoca la mancanza d'acqua specie in questo periodo e nelle zone di mare che risentono maggiormente dei ribinetti a secco, ma questi lavori sono importanti anche per assicurare una buona manutenzione, metterci al riparo da brutte sorprese e garantire un servizio efficiente”. L'impegno è di non superare i tempi previsti e di ridurre al minimo le difficoltà.