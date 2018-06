FRANCESCO FATTORI NUOVO AD DEL GRUPPO DE CECCO

ROMA. Cambio al vertice del pastificio De Cecco che ha nominato nuovo Amministratore delegato Francesco Fattori. Da una realtà imprenditoriale, che ha visto da sempre la gestione affidata ad amministratori espressione della famiglia, il Gruppo di Fara San Martino, si legge in una nota, si evolve verso un modello di gestione manageriale. Le importanti dimensioni assunte dalla azienda, che ha chiuso il 2017 un giro di affari di 455 milioni di euro circa, "hanno portato il pastificio a ricercare talenti che siano leve per cogliere tempestivamente le nuove opportunità e affrontare le sfide offerte dal mercato, senza perdere al contempo il legame con la tradizione che ne ha sempre costituito un punto di forza irrinunciabile". Fattori porta in De Cecco, laureato alla Bocconi, una pluriennale esperienza internazionale, insieme alla profonda conoscenza del settore alimentare; lascia infatti i ruoli di Amministratore Delegato di Findus Italia e Direttore Regionale Sud Europa per il gruppo Nomad Foods, azienda leader quotata sulla borsa di New York di cui Fattori è anche membro del Comitato Esecutivo di Gruppo. Il modello di governance di Gruppo prevede un unico Amministratore delegato, il mantenimento della presidenza a Filippo Antonio De Cecco e l'assunzione da parte di Giuseppe Aristide De Cecco e Saturnino De Cecco del ruolo di vicepresidenti.